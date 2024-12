CIVITAVECCHIA – Concluso lo spoglio delle 53 sezioni elettorali di Civitavecchia per le elezioni europee. Fratelli d’Italia emerge come il partito più votato con il 31,6% dei consensi, sebbene in lieve flessione rispetto al 33,5% ottenuto alle regionali dell’anno precedente.

Il Partito Democratico si posiziona al secondo posto, ottenendo il 18,25%, seguito dal Movimento 5 Stelle che si ferma al 14,15%.

Segue un gruppo di partiti con risultati ravvicinati: Forza Italia-Noi Moderati raggiunge l’8,34%, mentre Stati Uniti d’Europa, sostenuto localmente dalla coordinatrice regionale di Italia Viva Marietta Tidei, ottiene un significativo 7,54%. Questo risultato consente al cartello dei moderati di centrosinistra di superare la Lega, che si ferma al 7,2%.

Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 6,3%, mentre Pace Terra Dignità, con la candidatura di Marta Grande, registra il 2,6%.

I RISULTATI

In termini di preferenze individuali, Giorgia Meloni è la più votata con 3.284 preferenze, seguita da Nicola Procaccini di FdI con 923 voti; per la candidata di FdI della Tuscia Antonella Sberna sono state 457 le preferenze.

Marietta Tidei si distingue con 1.496 preferenze personali. Altri candidati di rilievo includono Elly Schlein (PD) con 804 voti, Antonio Tajani (Forza Italia) con 797 e il generale Roberto Vannacci (Lega) con 764 voti.

Si dovranno attendere le 15 di oggi per l’avvio invece dello spoglio relativo alle elezioni amministrative.