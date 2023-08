LADISPOLI - Un vertice al palazzetto comunale tra il sindaco Alessandro Grando, l'assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis, il consigliere Filippo Moretti e il vicepresidente della Regione Lazio nonché assessore allo Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione, Roberta Angelilli. Tra i temi trattati: erosione costiera, mobilità sostenibile, politiche sociali e il progetto di realizzazione di un ospedale a servizio del litorale a nord di Roma. E a proposito di erosione due le questioni principali affrontate. Primo punto: la Vas, «fondamentale - ha spiegato Moretti - affinché si possa pensare ad allestire il bando vero e proprio». Secondo aspetto: quello relativo ai costi. Già durante l'audizione alla Pisana, il primo cittadino aveva evidenziato come il Comune avesse ottenuto un finanziamento di 6 milioni di euro che andava a coprire la costa da Torre Flavia fino a Marina di Palo. Ora, però, con il rincaro dei costi, quei soldi non sarebbero più sufficienti: ce ne vorrebbero almeno 9. Da qui la richiesta del comune di un ulteriore finanziamento di ulteriori 6 milioni di euro «perché vorremmo dar vita a un ripascimento morbido, oltre alle scogliere, e salvaguardare la parte di Torre Flavia». «Come di consueto l'onorevole Angelilli - ha aggiunto il sindaco Grando - ci ha garantito la massima disponibilità ad interagire con la Giunta e con gli uffici regionali preposti, per valutare insieme la fattibilità dei diversi progetti che vogliamo mettere in campo per continuare a migliorare la nostra città. A nome dell’amministrazione comunale di Ladispoli ringrazio il presidente Francesco Rocca, il vicepresidente Angelilli e tutta l’amministrazione regionale che, fin dal suo insediamento, si è dimostrata attenta ai bisogni del nostro territorio e disponibile ad affrontare concretamente le varie problematiche che abbiamo sottoposto alla loro attenzione. Sono certo che insieme raggiungeremo importanti traguardi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA