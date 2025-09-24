Per la situazione delle nocciole, la Regione chiederà la deroga allo stato di calamità. È quanto emerso lunedì nel corso della riunione del tavolo tecnico permanente per la concertazione in materia di corilicoltura. La seduta è stata presieduta dal consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura, dal caposegreteria dell'assessorato all'Agricoltura, Annibale Conti, e da Roberto Aleandri della direzione regionale Agricoltura.

All'incontro hanno partecipato i sindaci di vari Comuni della Tuscia, i rappresentanti sindacali delle associazioni di categoria, Arsial, Enea, Crea, l'Unitus e l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Viterbo.

«Nel corso della riunione, incentrata sull'ormai nota problematica legata ai fenomeni del marciume bruno, della cascola e della cimice asiatica che stanno causando la necrosi di diverse piantagioni - fa sapere Zelli - abbiamo avuto modo di quantificare i danni alle produzioni per un totale di 160 milioni di euro, con un'incidenza del 70-80%, in alcune zone addirittura del 100%. Data la situazione di grave disagio che sta affliggendo il comparto corilicolo, in particolare quello viterbese che notoriamente forma il settore a livello regionale, la Regione ha deciso di intraprendere congiuntamente alle regioni Piemonte e Campania la strada del ricorso in deroga allo stato di calamità naturale. Questo percorso, che necessita del via libera da parte del Ministero dell'Agricoltura, consentiràbbe di ottenere delle specifiche vie di finanziamento come aiuti e risarcimenti alle aziende agricole danneggiate».