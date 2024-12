TOLFA – Si sono recentemente conclusi i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica e termica presso il teatro Claudio di Tolfa.

Questa opera rientra tra quelle finanziate dall'amministrazione comunale di Tolfa attraverso i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, l'intervento fa parte della sezione "cultura" dei fondi Pnrr, sotto la linea B, che contribuisce al progetto di valorizzazione del Borgo di Tolfa.

Le attività di miglioramento hanno compreso l'isolamento del tetto, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'importo totale dell'intervento è stato di 250.000 euro, consentendo il miglioramento di due classi energetiche e generando effetti positivi significativi sul fronte del risparmio energetico.

La sindaca Stefania Bentivoglio insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Mauro Folli, hanno espresso la loro soddisfazione per la conclusione tempestiva del primo intervento Pnrr, il quale consentirà la riapertura del teatro in concomitanza con il periodo natalizio e la stagione teatrale.

