CIVITAVECCHIA – Focus del Pincio sull’edilizia scolastica in vista della ripartenza dell’anno scolastico e si programmano già i prossimi interventi da oltre 1,5 milioni di euro. Sarà un anno impegnato sul fronte delle scuole tra fondi Pnrr e non che stanno consentendo e consentiranno di dare una bella “sistemata” ai plessi scolastici cittadini. Sono diversi i fronti su cui l’amministrazione è impegnata attualmente. In primis, come spiega il vicesindaco con delega all’Edilizia scolastica Manuel Magliani, si sta accelerando sul cantiere interno alla Cialdi in modo da concludere i lavori, «e così sarà - assicura il vicesindaco -, prima dell’inizio dell’anno scolastico». Si sta procedendo con i solai di primo e secondo piano, con i corridoi e a sanare diverse problematiche che insistevano su alcune aree ai fini della vulnerabilità sismica. L’obiettivo, come detto, è chiudere questa fase prima del 13 settembre. C’è poi l’ok al progetto esecutivo per il rifacimento delle facciate che è in fase di programmazione «in modo - dice Magliani - da impattare il meno possibile con la vita scolastica e di permettere alla ditta di operare al meglio». Si sta programmando il tutto ma l’intenzione dell’amministrazione è di partire con questa fase già da marzo o aprile. «Si è poi dato fondo - continua il vicesindaco Magliani - alle risorse dell’accordo quadro per la manutenzione dei plessi scolastici in modo da dare una prima importante risposta a tutti i bisogni manifestati dalle varie scuole cittadine. Penso ad esempio alla sistemazione dei bagni, alle porte o alla tinteggiatura delle pareti, insomma tutti quegli interventi utili a migliorare la vivibilità e la sicurezza. Grazie a questo accordo - sottolinea - siamo riusciti anche a fare una costante manutenzione ordinaria e questo ha reso sicuramente le cose più facili». Si va avanti anche sul fronte rifacimento delle facciate della Cesare Laurenti di via XVI Settembre dove l’iter per l’autorizzazione paesaggistica è a buon punto, anche qui si tratta di fondi Pnrr, e l’intervento dovrebbe essere portato a termine entro la fine del prossimo anno scolastico. C’è poi il mutuo da 1 milione di euro di cui si era parlato negli scorsi giorni che andrà a toccare diversi istituti cittadini e andrà principalmente a riguardare l’impermeabilizzazione dei solai, con smontaggio, lavori e rimontaggio di diversi pannelli fotovoltaici. «A settembre - conclude Magliani - faremo tutte le opportune valutazioni e pianificazioni con i dirigenti degli istituti scolastici».

