CIVITAVECCHIA – Saranno giornate di ascolto per i vertici di Csp e di raccolta delle segnalazioni, dei disagi e delle possibili migliorie per l’introduzione del nuovo piano dei trasporti pubblici che, se da un lato vede estremamente fiduciosa la municipalizzata - convinta di aver messo in strada una novità positiva per i cittadini, in grado di ridurre i tempi di percorrenza e garantire spostamenti più agili - dall’altro trova ancora la forte resistenza degli utenti. Soprattutto di chi, ormai da anni, si è affidato al mezzo pubblico per i propri spostamenti, ossia la fascia più anziana della popolazione. Ma non solo. Evidentemente qualche aggiustamento va fatto ancora. Ma le due settimane di sperimentazione volute da Csp, con i viaggi gratuiti proprio per testare le nuove linee, vanno nella direzione di verificare la fattibilità del servizio, andando a correggere se e dove serve.

«Un caos - tuona una signora - Campo dell’Oro completamente scoperta e studenti che non riescono ad arrivare alle 8 ai licei: ridateci la linea F o almeno fate fare alla nuova linea lo stesso percorso che faceva la F». «Via Don Milani completamente dimenticata – fa eco un altro cittadino – almeno prima c’erano alcune corse, una delle quali avrebbe potuto portare mio figlio a scuola alla Flavioni». «È vergognoso che in una cittadina di 60mila abitanti - hanno aggiunto - si debbano prendere 2 o 3 autobus per fare 3-4 km. Abito a via Giacomo Matteotti e per andare al lavoro a Campo dell'Oro devo prendere due autobus quando la F mi passava sotto casa o a viale Baccelli: è assurdo». Insomma, questi giorni servirannoa tarare il servizio, rendendolo più efficiente possibile.

