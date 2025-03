CERVETERI - «Due architetti praticanti dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia in supporto dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Cerveteri. Un'esperienza di formazione e orientamento direttamente sul campo per acquisire competenze e professionalità, a costo zero per il Comune di Cerveteri e che allo stesso tempo darà loro la possibilità di conseguire crediti formativi - ha raccontato l’assessore al Bilancio e al Personale, Alessandro Gazzella - Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo approvato la delibera con il relativo schema di convenzione tra il nostro Comune e l’Ordine e a brevissimo troveremo questi giovani praticanti regolarmente in servizio presso i nostri uffici». «Un'esperienza sul campo della durata di sei mesi – ha spiegato – che consentirà loro di mettere in pratica gli studi che stanno portando avanti. Chiaramente le varie pratiche urbanistiche e gli atti saranno sempre redatti e portati a termine dal personale comunale, che però potranno avvalersi del sostegno di giovani praticanti, studiosi e appassionati della materia che ci terranno sicuramente a dare il proprio contributo all’ufficio e ai funzionari. Oltre al tutor dell’Ordine, a coordinare le loro attività ci sarà la nostra Dirigente Manuela Lasio. Ci tengo a specificare inoltre, che così come tutti i dipendenti comunali, i praticanti avranno i medesimi doveri e obblighi del personale di ruolo, tra cui chiaramente il vincolo di segretezza degli atti e dei documenti di cui avranno visione».

