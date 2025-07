CIVITAVECCHIA – Parte la fase due della sperimentazione annunciata dall’amministrazione comunale sulla viabilità del centro, che aveva preso il via con l’istituzione del senso unico di marcia in via Massimo D’Azeglio. Ora il Comune accelera, portando avanti il piano con una nuova ordinanza che interviene su via Cesare Beccaria.

Nel dettaglio, via Beccaria diventerà a senso unico nel tratto compreso tra viale Europa e via Leopoli, con direzione Roma–Grosseto. Prevista anche l’installazione della nuova segnaletica verticale, che include il divieto di accesso per i veicoli provenienti da via Leopoli e l’obbligo di dare precedenza all’intersezione con la stessa via. Cambia inoltre la regolamentazione per i mezzi pesanti: divieto di transito per i veicoli oltre le 3,5 tonnellate.

L’ordinanza prevede anche modifiche alla sosta e nuovi obblighi di segnaletica per avvisare in anticipo i conducenti di mezzi pesanti e gli automobilisti che transitano su viale Europa e via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Con questa seconda fase, l’amministrazione sembra confermare l’intenzione di rendere strutturale il piano di modifica alla viabilità, nonostante le critiche e le lamentele già espresse da parte di residenti e commercianti, che hanno lamentato difficoltà negli spostamenti e nei parcheggi. Ma da Palazzo del Pincio, per ora, si tira dritto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA