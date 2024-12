CERVETERI - Approvato all'unanimità il regolamento della consulta cittadina permanente per le politiche a favore delle persone con disabilità e delle famiglie di persone con disabilità. «Un impegno preso con i nostri elettori - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - che ancora una volta abbiamo mantenuto. Vogliamo creare una realtà in cui l'uguaglianza sociale, i diritti e le opportunità siano garantiti a tutti. Un punto di raccordo e di comunicazione delle attività, delle politiche, degli aspetti positivi e delle criticità del territorio. L'obiettivo - prosegue ancora Gubetti - è quello di promuovere iniziative di supporto a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico e svantaggio sociale, verso l'autodeterminazione di ognuno per difendere diritti e doveri dei cittadini con disabilità». E ancora: «Sensibilizzare tutta la cittadinanza per abbattere le barriere culturali e favorire una reale cultura delle pari opportunità, intrattenere rapporti sia con l'insieme delle realtà dell'associazionismo, sia con enti e istituzioni pubbliche, quale partner e consulente nei progetti di integrazione e di contrasto a ogni tipo di "barriera". Infine - conclude - un punto di riferimento per insegnanti al fine di far conoscere e approfondire i temi legati all'inclusività scolastica».

