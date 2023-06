CIVITAVECCHIA – Premiati 18 ragazzi nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nelle scuole per la raccolta differenziata pensata dal consigliere comunale Vittorio Petrelli e portata avanti da tutta l’amministrazione.

La raccolta porta a porta è una «prassi per molti cittadini – ha detto Petrelli - ma non tutti la fanno bene e questo è dovuto ad una non conoscenza. Quando ho proposto al Sindaco di fare questa campagna nelle scuole ha subito accettato. Siamo entrati in classe per spiegare nei dettagli la differenziazione dei rifiuti, aiutati anche da video e quant’altro per far capire che il rifiuto diventa una risorsa all’interno di una filiera. Per questa iniziativa devo ringraziare Aquafelix».

Ai 18 ragazzi che hanno inviato dei lavori, infatti, sono stati forniti dei biglietti per entrare nel parco acquatico. Soddisfatti il sindaco Ernesto Tedesco e il vicesindaco, nonché assessore all’Ambiente, Manuel Magliani.

