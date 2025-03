LADISPOLI - Dalla Regione Lazio il bando, con una dotazione finanziaria di 6milioni di euro, “Valore artigiano” per il sostegno e la valorizzazione delle imprese artigiane. A segnalare l’iniziativa della Pisana, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Daniela Marongiu. Il bando prevede «contributi a fondo perduto per progetti di innovazione e ammodernamento, incentivando lo sviluppo del settore artigiano attraverso due specifiche linee di finanziamento: Sviluppo dell’impresa artigiana con investimenti volti alla modernizzazione degli impianti e alla transizione digitale e ambientale, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro; Valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale con un fondo di 1 milione di euro per la promozione delle eccellenze locali. Per ulteriori informazioni e per accedere al bando - spiega ancora l’assessore - gli artigiani di Ladispoli possono rivolgersi all’assessorato al commercio e attività produttive».

