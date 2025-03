«Esprimo grande apprezzamento per l’approvazione, da parte del ministero della Cultura, del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per il triennio 2025-2027, che destina 3.452.780 euro alla provincia di Viterbo». Così, il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Nello specifico, per l’Archivio di Stato di Viterbo sono stati stanziati 135.780 euro per il restauro delle mappe e dei registri del catasto gregoriano e il censimento della documentazione farnesiana - spiega Rotelli - Importanti risorse arriveranno anche nella Tuscia. In particolare 725mila euro per l’adeguamento impiantistico e la ristrutturazione delle aree archeologiche Poggio Moscini e Gran Carro a Bolsena; 800mila euro per l’adeguamento strutturale del Museo archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana; 600mila euro per la manutenzione programmata del Museo Archeologico nazionale a Tuscania; 242mila euro per la messa in sicurezza e la valorizzazione del Parco archeologico di Cerveteri e la necropoli dei Monterozzi a Tarquinia; 950mila euro, infine, sono destinati al restauro e alla valorizzazione della Tomba Lattanzi-Necropoli di Norchia. Si tratta di risorse importantissime per il nostro territorio – prosegue il deputato – che garantiranno tutela e valorizzazione al prezioso patrimonio culturale della Tuscia. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli - conclude Rotelli - per l’interesse e l’attenzione riservata, ancora una volta, alla provincia di Viterbo».