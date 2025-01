CIVITAVECCHIA – Il 2025 si prospetta un anno cruciale per la città con numerosi interventi in fase di completamento e altrettanti ai nastri di partenza. L’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti ha tracciato un quadro delle attività in corso e delle priorità dell’amministrazione, sottolineando l’importanza di completare i progetti avviati e di avviare nuove iniziative fondamentali per il territorio. Tra gli interventi ormai terminati, l’assessore ha evidenziato la realizzazione dell’Housing First in via Giusti, un progetto di housing sociale temporaneo destinato ad accogliere persone senza fissa dimora o in situazioni di forte povertà. «Sono stati realizzati due nuovi appartamenti – spiega Scilipoti – e a breve sarà attivo anche lo sportello sociale. È una struttura accogliente e ben organizzata, con stanze ampie e luminose».

Un altro intervento portato a termine riguarda la facciata della scuola Cialdi, per cui Scilipoti ha espresso soddisfazione: «Il lavoro è stato eseguito molto bene, ho fatto personalmente i complimenti agli operai». Proseguono invece i lavori sui due stabili di via Santa Barbara, ormai in fase di ultimazione, con un sopralluogo programmato nei prossimi giorni.

Tra le opere più significative in cantiere figura la riqualificazione dello stadio Fattori, con il completamento della tribuna coperta e la prossima messa in sicurezza del campo e degli spogliatoi.

«A breve avremo un incontro con la FIGC e il CONI per ottenere le necessarie autorizzazioni e l’omologazione dell’impianto, così da poter finalmente riaprire il campo alle attività sportive». Per quanto riguarda l’illuminazione dello stadio, l’assessore ha annunciato una possibile collaborazione con Enel X, che potrebbe garantire una soluzione rapida ed efficace.

Tra le prossime iniziative figura anche la gara per la ristrutturazione del mercato cittadino, progetto già pronto e prossimo all’avvio: «Bisogna accelerare per non perdere i fondi del PNRR», ha precisato Scilipoti. Sul fronte delle infrastrutture scolastiche è in fase di progettazione la riqualificazione delle aree esterne delle scuole cittadine.

Un’importante novità riguarda la sede dell’Assproha, un centro destinato ai ragazzi con disabilità, per cui è in consegna il progetto esecutivo, appalto integrato. Altri interventi previsti per il 2025 riguardano la messa in sicurezza delle Molacce, di Borgata Aurelia e la riqualificazione di Borgo Odescalchi. «A Borgata Aurelia puntiamo a intervenire su illuminazione, asfaltatura e messa in sicurezza», ha concluso l’assessore, tracciando una visione chiara e ambiziosa del lavoro che attende l’amministrazione nei prossimi mesi. Sicuramente tra i progetti più attesi c’è il tanto discusso restyling di piazza Regina Margherita, una riqualificazione dell’area mercatale importante attesa da anni.

