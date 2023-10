CERVETERI – Il 2024 sarà l’anno delle grandi opere pubbliche. Rotatorie, piano anti-buche e poi il grande rilancio del lungomare con la pioggia di fondi in arrivo dalla Pisana. Tra gli interventi sulla viabilità più importanti c’è senza dubbio il rondò già tante volte annunciato tra via Settevene Palo e l’imbocco per l’autostrada Roma-Civitavecchia dove nelle scorse settimane gli operai avevano sistemato il ponte. Effettivamente è un punto critico. Spesso si verificano tamponamenti o schianti gravi. L’iter è ormai prossimo al decollo tanto che i lavori potrebbero iniziare già a cavallo tra il 2023 e l’inizio del nuovo anno. L’annuncio era stato dato nelle scorse settimana dal sindaco etrusco, Elena Gubetti, dopo il summit in Regione con i dirigenti di Autostrade per l’Italia. Da una rotonda all’altra. Il 2024 dovrebbe essere l’anno dell’opera in via Settevene Palo Nuova nei pressi dell’isola ecologica dopo l’approvazione in Consiglio dell’ampliamento commerciale di Lidl in cambio di una rotatoria appunto ma anche una pista ciclabile, un’area per lo sport e una per gli amici a quattro zampe e i rispettivi padroni. La società potrà ricavare un negozio più grande nella sua stessa area a patto di avviare una serie di opere pubbliche tra cui anche un accesso all’istituto scolastico Enrico Mattei. Cantiere che sarà a zero spese per il Granarone. La pista per le bici affiancherà la carreggiata e il percorso per gli amanti delle due ruote proseguirà verso via Passo di Palo quasi fino allo stadio Galli, svoltando in direzione del plesso della Giovanni Cena. In più a beneficiarne saranno i residenti del quartiere grazie a nuovi giardini. Imminenti invece i lavori in via Chirieletti. «A breve partiremo – risponde Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici di Cerveteri – riqualificando la pavimentazione stradale sfondata per via delle radici dei pini, provvedendo a sostituire questi alberi con altre piante e sistemando il sistema fognario». Dal centro alla costa. A Cerenova c’è grande fermento per il futuro del lungomare di via Navigatori etruschi interessato dal restyling grazie ad oltre 2 milioni di euro tra fondi regionali e comunali. «Ci saranno dei parcheggi alberati – promette Luchetti – con una serie di strutture di ginnastica all’aperto, campetti polivalenti. L’area sarà divisa in due parti con un parco pubblico a tutti gli effetti a carattere sportivo e un’altra zona ludica con giochini sulla sabbia per i bambini. Discorso a parte merita la ciclabile che partirà dalla stazione ferroviaria per arrivare sul lungomare passando per viale Adriatico formando una sorta di ypsilon. E naturalmente il ponte sullo Zambra, altra opera strategica i cui lavori inizieranno probabilmente nel 2024: ci sarà il collegamento da Campo di Mare a Furbara». Tornando alla pista in previsione la formazione di vari anelli pronti a intersecarsi dalla stazione ferroviaria verso il parco di via Luni, viale dei Tirreni, il centro anziani e le scuole. Non solo. Un tratto dovrebbe sorgere tra il parco Vannini, la caserma dei vigili del fuoco, il plesso scolastico di via Castel Giuliano, proseguendo in direzione del mercato e della chiesa di via Benedetto Marini.

