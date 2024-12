CIVITAVECCHIA – Ci vorranno ancora diversi giorni per portare via cumuli e cumuli di rifiuti, simbolo di anni di degrado ed abbandono. Sono in corso infatti in questi giorni, su iniziativa del vicesindaco Manuel Magliani, le operazioni di rimozione dei rifiuti accumulati anno dopo anno all’interno dell’ex Mattatoio.

«È stata necessaria una bonifica del sito - ha sottolineato l’assessore con delega all’Ambiente - abbiamo avviato l’iter per procedere ad un intervento di non poco conto, da circa 100mila euro: un lavoro importante in una zona della città che era ormai abbandonata, simbolo di un’illegalità diffusa, dove era nata una vera e propria discarica abusiva». Il Pincio è intervenuto a seguito di una serie di segnalazioni che sono pervenute per denunciare lo stato di degrado dell’area ed il livello di inquinamento della zona, con rifiuti di ogni tipo, alcuni risalenti anche a dieci anni fa. All’interno materiali ferrosi, ingombranti, indifferenziato e plastica, elettrodomestici. Presenti anche lastre di eternit che coprivano una tettoia e che, con il peso dei rifiuti, sono crollate rimanendo sepolte sotto il loro peso.

