CIVITAVECCHIA – Terminata la valutazione delle candidature pervenute dal bando, il Comune di Civitavecchia ha provveduto alla nomina dell’ulteriore consigliere di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici.

Si tratta della dottoressa Sonia Mazzucco che rappresenterà il terzo membro di genere del CdA. Confermati Daniele Pistola direttore generale ed i tre membri del collegio sindacale, con la designazione del dottor Gennaro Coscia come presidente dell’organo di controllo e revisione contabile. Il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco formula i migliori auguri di buon lavoro alla neoconsigliera ed ai membri supplenti del Collegio dei Revisori, dott. Francesco Mengucci e dott.ssa Margherita Bellacanzone.

Anche il Presidente di Csp, Fabrizio Lungarini ed il consigliere Matteo Mormino si congratulano con la dottoressa Sonia Mazzucco per l’importante nomina: «Si tratta di una giovane professionista già affermata e di grande esperienza e dal curriculum ricco di competenze che saprà dare il suo contributo all’azione amministrativa. Siamo felici di aver appreso della conferma del Direttore Generale, Daniele Pistola che in questi anni ha offerto la sua professionalità con abnegazione, raggiungendo risultati importanti. La conferma in blocco del Collegio dei Revisori è ancora una volta motivo di soddisfazione per il CdA, perchè è stato decisivo il suo apporto nel supportare la società nei momenti più difficili. Auguriamo al nuovo Presidente del collegio, dott. Gennaro Coscia di saper replicare l’ottimo lavoro svolto dal dottor Sergio Osimo, che rimane comunque pilastro fondamentale dell’organismo di controllo».

Infine, il CdA esprime i suoi ringraziamenti al Consigliere uscente, la dottoressa Valentina Sanfelice di Bagnoli che «non ha mai fatto mancare la sua professionalità ed esperienza, adoperandosi sempre al meglio nell’interesse della società».