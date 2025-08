CIVITAVECCHIA – Sapere quando verranno pulite le strade cittadine è ora più semplice: Civitavecchia Servizi Pubblici ha infatti pubblicato online il calendario settimanale delle attività di spazzamento, sfalcio del verde e lavaggio strade. Il programma è disponibile sul sito dell’azienda (www.civitavecchiaservizipubblici.it) e sulla pagina Facebook “Csp Informa”, dove è già possibile consultare in anteprima il piano relativo alla prossima settimana. L’iniziativa punta a migliorare la trasparenza e a rafforzare il rapporto tra l’azienda e la cittadinanza, offrendo uno strumento utile per conoscere in anticipo gli interventi in programma sia nelle zone centrali che in periferia.

Per la settimana dal 4 al 9 agosto 2025, il calendario prevede lunedì la pulizia di viale della Vittoria (incluso il parcheggio) e del quartiere Campo dell’Oro (via Toscana, via Sicilia, via Molise e via Sardegna). Martedì toccherà a via Mameli, via Volturno, via Filzi, via Pisacane e viale Togliatti. Mercoledì gli interventi si concentreranno su via Isonzo, via del Lazzaretto e via Sangallo, mentre giovedì saranno interessate via Galilei, via Mattei, via Fusco, via Bandiera e via San Bartolo. Venerdì gli operatori saranno in via Veneto, e sabato nel quartiere De Sanctis. Resta confermato, inoltre, il passaggio quotidiano della spazzatrice e degli operatori ecologici nelle vie del centro e nella zona della Marina.

Ogni giorno, dal lunedì al sabato, verranno effettuati interventi anche nella zona industriale (spartitraffico della nuova strada Mediana e rotatoria tra via Flores e via Marchi), nel parcheggio tra l’area Feltrinelli e la stazione ferroviaria, su via Aurelia Sud e in diverse aree sensibili come piazza Leandra, piazza Fratti, piazza Calamatta, lungomare Thaon de Revel, corso Centocelle e corso Marconi. Sempre dal lunedì al sabato è prevista la pulizia dell’intera area del mercato, con un lavaggio e sanificazione completa ogni lunedì, compresi i box del mercato ittico.

Ogni lunedì, infine, sulla pagina Facebook “CSP Informa” sarà pubblicato un riepilogo fotografico degli interventi realizzati la settimana precedente. Per segnalazioni relative al verde pubblico è possibile scrivere all’Ufficio Ambiente del Comune (ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it), mentre per il servizio di ritiro ingombranti a domicilio (RID) ci si può rivolgere agli uffici di Villa Albani o scrivere a rid@civitavecchiaservizipubblici.it. Per qualsiasi altra segnalazione – dai problemi con la raccolta porta a porta alla sostituzione dei mastelli, dalle discariche abusive alla manutenzione di caditoie, segnaletica, farmacie e cimiteri – è possibile contattare direttamente gli uffici CSP ai numeri 0766.370139 o 0766.370035, via email all’indirizzo segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it oppure tramite il form disponibile sulla homepage del sito aziendale.