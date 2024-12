CIVITAVECCHIA – Una mattinata impegnativa per gli operatori della Civitavecchia servizi pubblici.

Sanificazione colonne e punti sensibili di Corso Marconi – La pulizia delle aree e degli spazi pubblici cittadini, oltre alla raccolta corretta e puntuale dei rifiuti, è un’altra importante attività che qualifica la città. CSP srl svolge anche il servizio di pulizia e lavaggio di strade e portici, secondo un calendario prestabilito ma che si adatta al mutare delle esigenze.

Spazzamento e pulizia marciapiedi in centro – Viale Guglielmotti, Via Pirgi, Via Malta, Largo dei Tirreni, Largo Galli, Piazza Betlemme e Viale Garibaldi. Queste le vie interessate dalle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, avvenute nella giornata di lunedì ad opera di CSP, per la rimozione di foglie, terra e detriti.

Mercato, nuova pulizia straordinaria – Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria al mercato di Piazza Regina Margherita, oltre ovviamente alla consueta pulizia quotidiana dell’area. Si tratta di un’azione continuativa di pulizia del mercato volta a migliorare ulteriormente le condizioni igieniche in un’area così delicata e frequentata di Civitavecchia. Queste iniziative richiedono, ovviamente, anche la collaborazione sia dei cittadini che degli operatori del mercato, che sono invitati a rispettare il regolamento vigente. La sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una città più pulita e vivibile per tutti.

