CIVITAVECCHIA – Si è tenuto un incontro ufficiale tra Confcommercio Litorale Nord e gli assessori comunali Vincenzo D’Antó (Commercio), Patrizio Scilipoti (Lavori Pubblici) e Stefano Giannini (Ambiente), volto a discutere interventi fondamentali per la riqualificazione di Corso Marconi.

Come spiegano dall’associazione di categoria durante l’incontro sono state affrontate diverse problematiche e proposte, tra cui l’incremento della pulizia del corso, portandola ad un minimo di due volte a settimana, l’installazione di nuovi arredi urbani e cestini per la raccolta differenziata, il ripristino dell’impianto audio già presente, con un accordo sugli orari e i volumi con i residenti e gli uffici condominiali, e la riparazione delle colonne fatiscenti lungo il corso.

Inoltre, è stata avanzata l’idea di installare aiuole dedicate agli amici a quattro zampe, con l’aggiunta di distributori di bustine per la raccolta degli escrementi, a sostegno di un ambiente più pulito e accogliente per tutti. Si è discusso anche dell’importanza della videosorveglianza per migliorare la sicurezza della zona e del potenziamento della rete Wi-Fi, mettendo a disposizione l’esperienza delle aziende associate a Confcommercio per migliorare la connessione e l’accessibilità.

Il vice presidente di Confcommercio Litorale Nord, Cristiano Avolio, ha sottolineato: «Oltre agli interventi già discussi, vogliamo partecipare attivamente ai bandi dedicati alle reti di imprese, per ottenere fondi destinati all’abbellimento di tutto il Corso.

L’obiettivo è rendere questa zona non solo più bella, ma anche più vivibile per i cittadini e più attrattiva per i visitatori. Ringrazio personalmente gli assessori e la delegazione di commercianti associati che ha partecipato a questo primo appuntamento».

Questo incontro rappresenta solo il primo passo di un lungo percorso di rigenerazione urbana, con ulteriori appuntamenti previsti per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e garantire che ogni iniziativa abbia un impatto positivo sulla vivibilità del corso.

