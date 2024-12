CIVITAVECCHIA – Colonne “ingabbiate”, transenne sotto i palazzi posizionate dopo crolli di cornicioni e non ancora rimosse, raccoglitori di rifiuti divelti e lasciati a terra. Chiazze di sporcizia sulla pavimentazione e attorno alle colonne. E ancora arredi abbandonati in piazzetta. Così si presenta corso Marconi, «la via dell’accoglienza turistica - ha evidenziato sui social il presidente della Cna Alessio Gismondi - corso Marconi accoglie così 3 milioni di turisti». C’è tanto da fare ancora, anche dal punto di vista della manutenzione ordinaria, per fare della zona quel biglietto da visita che rappresenta per chi sbarca al porto.

