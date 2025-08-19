«È stata pubblicata dalla Regione Lazio, a seguito del relativo avviso, la graduatoria dei progetti ammissibili presentati per la concessione di contributi in favore di associazioni, comitati, enti ecclesiastici e religiosi impegnati a Viterbo nell’organizzazione di attività e iniziative celebrative di Santa Rosa».

Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e componente della Commissione speciale Giubileo, Daniele Sabatini che ricorda che «la giunta regionale su proposta del Consiglio e del gruppo di Fratelli d’Italia in particolare, ha infatti destinato 105 mila euro per queste realtà attraverso un bando che ha riscontrato una grandissima partecipazione. Una dimostrazione di amore e di devozione davvero straordinaria nei confronti di Santa Rosa e di attaccamento profondo alla citta di Viterbo e alle sue tradizioni storiche e culturali nell’anno del Giubileo».

Sabatini fa sapere che «vista la grande adesione, mi sono già attivato per richiedere al competente assessore al Bilancio Giancarlo Righini di stanziare ulteriori risorse e provvedere così allo scorrimento della graduatoria. Lo ritengo un gesto utile e doveroso al fine di valorizzare la bontà delle progettualità proposte e l'ampio senso di partecipazione dimostrato dalle realtà associative del territorio. La giunta Rocca - conclude - ha così confermato come le festività di Santa Rosa, con il Trasporto della Macchina e le altre iniziative, siano ritenute strategiche per lo sviluppo culturale, religioso e turistico del Lazio»