CIVITAVECCHIA – Il roadshow degli 80 anni di Confcommercio Roma continua il suo viaggio facendo tappa a Civitavecchia. «In vista delle prossime elezioni amministrative – spiegano dall’associazione – abbiamo organizzato l’evento “Verso il Voto. Confcommercio Roma incontra i candidati sindaco di Civitavecchia”. Un incontro per sottoporre ai candidati alcune questioni prioritarie per l’economia e lo sviluppo della città».

l’appuntamento è per venerdì mattina, dalle 10 alle 12, presso l’aula Calamatta del Comune di Civitavecchia.