CERVETERI - C’è tempo fino alle 12 del 20 giugno per presentare domanda per ottenere l’uso delle palestre comunali di pertinenza scolastica. Le associazioni sportive o società, iscritte all’Albo delle Associazioni, potranno consegnare i moduli tramite consegna a mano, presso l’ufficio del protocollo generale, al Parco della Legnara, o tramite pec, all’indirizzo: comunecerveteri@pec.it

In caso di pluralità di richieste degli stessi spazi, per la stessa fascia oraria, si rispetteranno le priorità definite dall’articolo 9 del Regolamento.

Tra i documenti necessari bisognerà consegnare l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, ove non già in possesso dell’Ente; consegnare l’atto di organizzazione, se non indicato nello statuto; attestazione dell’affiliazione alla Federazione di competenza; non essere in debito con l’amministrazione, a qualsiasi titolo.

