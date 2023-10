CIVITAVECCHIA – Sembra essersi finalmente sbloccato lo “stallo” Ater. Ieri mattina è arrivato il decreto di commissariamento dell’ente di via Don Milani con diverse questioni in stand-by da ormai troppo tempo in attesa della nomina di una guida che possa prendere in mano le redini dell’Ater di Civitavecchia. A quanto pare è arrivata la rinuncia dell’ex commissario dell’ente Antonio Passerelli che ha presentato formale rinuncia alla carica lasciando il campo completamente libero a Massimiliano Fasoli, ex segretario romano dell’Udc e due volte presidente del XX Municipio di Roma, che aveva bruciato al fotofinish proprio Passerelli. Ora con la delibera della Pisana si va a commissariare l’ente impegnando il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con successivo decreto, al conferimento dell’incarico di commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia, incarico che dovrebbe essere conferito proprio a Fasoli. L’ex segretario romano dell’Udc, a quanto pare, non era iscritto all’albo da cui si attinge per la nomina dei presidenti dell’Ater e questo potrebbe essere uno dei motivi del commissariamento.

