Commercio, domande di rinnovo per le istallazioni esterne entro il 15 dicembre

La procedura riguarda tutte le occupazioni di suolo pubblico connesse ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, incluse strutture, dehors e arredi esterni, e deve essere inoltrata esclusivamente tramite il portale del SUAP – Sportello unico per le attività produttive