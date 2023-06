CIVITAVECCHIA – «Siamo lieti di annunciare che abbiamo ricevuto numerose candidature da comuni italiani per ospitare le semifinali dei Campionati (ex Olimpiadi) della Cultura e del Talento nel 2024. In particolare, per quanto riguarda questo comprensorio, desideriamo ringraziare i comuni di Tarquinia e Ladispoli per essersi candidati a essere parte di questo straordinario evento».

Inizia così una nota degli organizzatori dell'evento che negli anni è cresciuto sempre di più e che è stato in grado di portare centinaia di persone nelle città dove ha fatto tappa, Civitavecchia compresa ma quest’anno qualcosa è cambiato e la città che ha dato origine alle Olimpiadi della cultura e del talento sembrerebbe essersene disinteressata totalmente.

«Il bando – spiegano – indetto per le amministrazioni comunali ha suscitato un'entusiasmante risposta da parte di molte città italiane, dimostrando un crescente interesse per questo concorso da ogni parte d'Italia. Siamo grati per l'impegno e l'interesse dimostrati da tutti i comuni partecipanti. Le candidature di Tarquinia e Ladispoli, due splendide località situate nella provincia di Roma e Viterbo, ci hanno colpito per la loro eccellenza e per l'entusiasmo mostrato dalle rispettive comunità. Entrambi i comuni hanno dimostrato una grande passione per la promozione della cultura e del talento, e siamo onorati di aver ricevuto le loro candidature. Tarquinia, con la sua storia millenaria e il patrimonio archeologico di rilevanza mondiale, si candida come uno dei principali centri culturali d'Italia. La sua ricca tradizione artistica e la vivacità delle sue manifestazioni culturali hanno reso la città un luogo ideale per celebrare l'eccellenza nella cultura e nel talento. Ladispoli, invece, con la sua affascinante posizione sul mare e il suo carattereaccogliente, rappresenta un ambiente ideale per promuovere la diversità culturale e valorizzare i talenti emergenti. La comunità di Ladispoli ha dimostrato una straordinaria dedizione nel creare un ambiente che favorisce la crescita e lo sviluppo delle arti e dei talenti locali».

Ora, però, veniamo alla nota dolente. «Nonostante l'entusiasmante risposta – continuano gli organizzatori – da parte dei comuni partecipanti, ci dispiace sottolineare che Civitavecchia, città dove sono nate le Olimpiadi della Cultura e del Talento, non ha presentato la candidatura. Rispettiamo la loro scelta e speriamo che in futuro possano avere l'opportunità di ospitare eventi culturali altrettanto significativi. L'organizzazione dei Campionati della Cultura e del Talento lavorerà a stretto contatto con il comune che sarà scelto tra Tarquinia e Ladispoli (per la macroarea Centro) per pianificare un evento memorabile per i partecipanti e per la città che lo ospiterà. Siamo fiduciosi che, grazie alla loro partecipazione, i Campionati del 2024 saranno un'occasione straordinaria per mettere in luce l'eccellenza culturale e le bellezze di questo comprensorio e, in particolare, della città che ospiterà l’evento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA