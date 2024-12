CIVITAVECCHIA – Un accordo storico, perché intriso di storia. È quello in arrivo tra i comuni di Civitavecchia e Fiuminata che domani, giovedì 4 aprile, stringeranno un Patto ufficiale di amicizia. Sarà il punto di arrivo di mesi di contatti e confronti tra le due istituzioni e le associazioni che hanno promosso lo scambio, frutto di un legame che affonda le proprie radici nelle tradizioni della transumanza. Dalle montagne dell’alta valle del fiume Potenza, nel Piceno, gli allevatori si muovevano infatti annualmente con le loro greggi verso la maremma laziale, in un lunghissimo e avventuroso viaggio verso i tratturi, che poi veniva percorso all’inverso una volta che ,l’inverno era finito.

Di quell’antico rapporto è rimasta molta traccia anche ai giorni nostri, come dimostra anche l’esistenza dell’associazione Marchigiani di Civitavecchia: di qui il Patto di Amicizia che verrà siglato dai sindaci Ernesto Tedesco e Vincenzo Felicioli, alla presenza dell’Assessore Simona Galizia. Appuntamento alla ex Chiesetta San Giovanni di Dio, in piazza Calamatta, alle 12 di giovedì 4 aprile.