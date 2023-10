LADISPOLI - Apertura straordinaria degli uffici demografici fino al 31 ottobre. Ad annunciare il provvedimento sono gli amministratori di palazzo Falcone. Per i rinnovi urgenti documentati (esempio: documentazione relativa a visite mediche imminenti o di spostamenti per motivi di lavoro, denuncia di furto/smarrimento di tutti i documenti di identità, titolo di viaggio...) non sarà necessaria la prenotazione. L'ufficio darà seguito a massimo 10 istanze di rinnovo giornaliere, per 5 istanze la mattina a partire dalle 9 e 5 istanze il pomeriggio a partire dalle 15. Il rinnovo delle carte di identità in urgenza riguarda solo i residenti a Ladispoli.