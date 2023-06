CERVETERI - La città etrusca celebra la Festa della Repubblica. Appuntamento domani alle 10 in piazza Risorgimento, sotto il municipio da dove ci si muoverà in corteo in piazza Aldo Moro, al Monumento ai Caduti. Qui, alla presenza del gruppo bandistico cerite si procederà all'alzabandiera, all'esecuzione dell'Inno nazionale, la deposizione della corona al monumento e gli interventi delle istituzioni. «Ci teniamo che sia un momento che coinvolga in maniera attiva la cittadinanza – ha detto il sindaco Elena Gubetti – tutti sono invitati a partecipare e qualora volessero, a portare con se una bandiera italiana. Sarà bello vedere intorno al Monumento ai Caduti, tantissimi tricolori sventolare fieri per celebrare la Democrazia e la Costituzione Italiana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA