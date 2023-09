LADISPOLI - Cambia la viabilità al Cerreto.

Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale. Motivo? Snellire il traffico sulla Settevene Palo che negli ultimi anni soprattutto ha visto il traffico crescere sempre di più a causa, anche, delle attività commerciali che insistono a ridosso dell’ingresso della città e «degli attraversamenti a raso» come evidenziato il comandante della Polizia locale, Sergio Blasi che ha parlato di «un cambiamento che si è reso necessario».

«Altra zona nella quale cambierà la viabilità è in prossimità del plesso Ilaria Alpi dove tra via Atene e via Helsinki si trova una intersezione a 90 gradi a doppio senso di marcia. Dallo studio che abbiamo effettuato è emerso che per risolvere queste criticità è necessario istituire il senso unico di marcia su via Londra e via Stoccolma con percorrenza da via Settevene Palo nord a via Atene - ha proseguito Blasi. Istituire il senso unico di marcia su via Helsinki -via Dublino con senso di marcia da via Atene a Via Reykjavik, mentre quest'ultima via sarà a doppio senso di marcia».

Le modifiche alla viabilità partiranno dalla mezzanotte dell’11 settembre.

LE MODIFICHE

A decorrere da quella data, su via Londra e via Stoccolma sarà istituito il senso unico di marcia con direzione dalla via Settevene Palo Nord a Via Atene.

Su via Atene, nel tratto compreso tra via Stoccolma e via Helsinki, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Stoccolma per via Helsinki.

Su via Helsinki e via Dublino sarà istituito il senso unico con direzione via Atene via Reykjavik.

Su via Dublino, intersezione con via Reykjavik sarà invece istituito l’obbligo di svolta sia a destra che a sinistra. Mentre nel tratto via Reykjavik (da Via Dublino a via Londra) il senso unico di marcia con direzione via Londra.

