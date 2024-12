CERVETERI - Tre avvisi di selezione pubblica, con i quali la Multiservizi Caerite, società municipalizzata di cui il Comune di Cerveteri è socio unico, cerca figure professionali per il potenziamento e l'ampliamento dei servizi offerti all'interno delle farmacie comunali, dallo scorso luglio divenute sei grazie all'apertura in via Fontana Morella, vicino la Cantina Sociale di Cerveteri di una nuova sede.

Nel dettaglio, si ricercano due figure per il profilo di farmacista collaboratore, una cosmetologa e una estetista. Per quanto riguarda l’avviso di selezione per le figure di farmacisti, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le 12 di lunedì 30 settembre, mentre per il ruolo di cosmetologa ed estetista per le 12 di venerdì 13 settembre.

Tutti gli avvisi sono pubblicati sul sito www.multiservizicaerite.it. Ulteriori informazioni si possono chiedere recandosi direttamente presso gli uffici della municipalizzata, siti in Vicolo Sollazzi n.3, nel centro storico di Cerveteri.

