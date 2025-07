Una riunione dai toni accesi quella andata in scena ieri sera a Santa Lucia sul centro d’accoglienza. Organizzata dal Comitato di salvaguardia del quartiere presso il bar Fiorentini, ha visto la presenza degli assessori ai servizi sociali, Rosanna Giliberto, e all’urbanistica, Emanuele Aronne.

Il progetto del Comune è di realizzare in via Arturo Ferrarin una nuova “Stazione di posta”, un centro multifunzionale dedicato all’accoglienza e all’inclusione sociale, destinato in particolare a persone in condizione di grave marginalità. L’intervento, finanziato dal Pnrr con un contributo complessivo pari a 1 milione 90mila euro, era previsto inizialmente in via delle Fortezze.

Gli assessori ieri pomeriggio hanno spiegato i dettagli del progetto e i servizi. Ma non hanno convinto i residenti che temono il quartiere non sia pronto – per dimensioni e dotazioni infrastrutturali – a reggere l’impatto di una simile struttura. Un concetto sottolineato anche dalla consigliera del Pd, Alessandra Troncarelli, tra i presenti all’incontro. Secondo l’esponente dem l’amministrazione comunale, prima di approvare il progetto, avrebbe dovuto sentire il comitato dei residenti.