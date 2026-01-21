SANTA MARINELLA – L’ex sindaco Pietro Tidei, interviene per sollecitare l’apertura del Centro Cottura e Mensa Sociale. “Un finanziamento del Pnrr – dice Tidei – infatti sono trascorsi due mesi dal termine dei lavori e dalla consegna definitiva della struttura al Comune. Rivolgo un invito alla Commissaria Prefettizia affinché faccia chiarezza sulla data di inaugurazione di quest'opera fondamentale, realizzata grazie ai fondi europei, senza costi per il Comune. La struttura, destinata a centro cottura o mensa sociale per i cittadini più bisognosi, ha visto il coinvolgimento di Enel Cuore con impegni ben precisi che avrebbe dovuto assumere subito dopo la fine della costruzione. Chiedo dunque alla Commissaria Prefettizia la motivazione per la quale, l'opera già conclusa, non sia stata ancora presa in consegna dal Comune. Quali sono i tempi previsti per l'apertura dei cancelli? È stata verificata con Enel Cuore la conferma degli accordi presi, per capire come e quando verranno mantenuti? I cittadini attendono risposte, la struttura deve essere restituita alla collettività”.