LADISPOLI - Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, realizzato da Istat. A essere coinvolte sono 326 famiglie di Ladispoli. La stima del numero di famiglie da intervistare con rilevatore è pari a 184. Le operazioni di raccolta dati per la “Rilevazione da Lista” sono iniziate il 1° ottobre 2024 e termineranno il 23 dicembre 2024. La rilevazione si articola in due fasi: La restituzione autonoma dei questionari da parte delle famiglie. Dal 7 ottobre al 9 dicembre infatti i nuclei familiari coinvolti potranno compilare il questionario online usando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa o tramite Spid o Cie. In alternativa si potrà contattare il centro comunale di rilevazione e procedere con una intervista telefonica o recarsi direttamente lì fino al 23 dicembre.

La fase 2 prevede il recupero delle mancate risposte. A partire dal 12 novembre e fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno risposto o hanno risposto solo in parte saranno contattate dagli operatori comunali o dai rilevatori per una intervista telefonica. Potrà essere effettuata anche una intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio (gli operatori saranno muniti di tesserino) o al centro comunale di rilevazione. Dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre le famiglie non potranno più compilare autonomamente il questionario on line. La compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un rilevatore/operatore comunale a domicilio o presso il Centro Comunale di Rilevazione oppure via telefono.

L’Istat ricorda che rispondere al questionario è un obbligo di legge. Per tutte le informazioni si può contattare il numero verde 800 188 802 dalle ore 9 alle ore 21 – esclusi il 1° e l’8 dicembre 2024; o recarsi allo sportello Urp dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30, martedì e giovedì 15.00 – 17.30. Numero Verde 800 513 128. Email:ufficio.urp@comunediladispoli.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA