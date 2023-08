LADISPOLI - Al via la consegna da parte degli uffici dei servizi sociali (con il sostegno dell'ufficio relazioni con il pubblico) delle credenziali ai beneficiari della carta solidale del governo. «Proprio per garantire la massima discrezionalità possibile nel rispetto delle persone e anche per evitare lunghe attese - ha spiegato il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti - si è chiesto alle famiglie interessate di inviare una mail o di telefonare ai numeri indicati per fissare un appuntamento. Pure in questo caso, è opportuno ribadire che è sempre l'Inps ad accogliere o a negare la carta, mentre ai servizi sociali compete esclusivamente comunicare ai beneficiari l'assegnazione della carta. Una volta ritirata, la famiglia dovrà effettuare un primo acquisto entro il 15 settembre prossimo perché altrimenti la carta, dal calore di circa 382 euro, diventa inutilizzabile».

