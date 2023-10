CIVITAVECCHIA – Il Comune ha dato mandato a Civitavecchia Servizi Pubblici di iniziare le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei reparti Guglielmi XXIV – XXV e XXVI del cimitero monumentale di via Aurelia Nord 2.

Un nuovo intervento, come già avvenuto in passato, per permettere di avere a disposizioni dei loculi e degli spazi per le nuove sepolture, in attesa della realizzazione di nuove tombe.

«Le estumulazioni - si legge nel sito internet del Comune avranno luogo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’ordinanza dell’11 ottobre sull’Albo Pretorio Comunale. Durante le operazioni di estumulazione, verranno adottate ogni cautela necessaria atta ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate».

Le operazioni di estumulazione saranno condotte a partire dalle ore 9.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio.

«Pertanto, si invitano i familiari dei defunti, qualora fossero interessati e previo accordo con gli uffici cimiteriali (Tel. 0766 23197) - hanno spiegato dal Pincio - a provvedere al recupero delle fotografie, ecc. dai loculi oggetto di estumulazioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA