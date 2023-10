CIVITAVECCHIA – Sopralluogo da parte del sindaco Tedesco, del vice Magliani e del presidente di Csp Fabrizio Lungarini al cimitero monumentale di via Aurelia nord, dove sono aperti diversi cantieri.

È da poco terminato quello all’emiciclo: la parte superiore del lato sud era stata oggetto di un rovinoso crollo di pannelli. Ha fatto seguito a quell’episodio il ripristino della copertura con posa del nuovo rivestimento impermeabile, tettuccio, rifacimento del muro e posa di una gronda, che ha consentito la messa in sicurezza di tutta l’area interessata.

Altri lavori strutturali sono in corso invece al lato sud del cimitero: si tratta di interventi alle colonne, seriamente ammalorate, cui farà seguito una riqualificazione anche del muro esterno alle spalle dell’area d’intervento, non appena giungerà l’autorizzazione ad operare su zona demaniale.

«I cimiteri - ha spiegato Tedesco - sono stati oggetto di una opera di riqualificazione anche quest’anno. C’è sicuramente tanto altro da fare e servirebbero milioni di euro, ma la situazione è finalmente decorosa, grazie alla programmazione messa in piedi dall’assessorato all’Ambiente da Csp in questi anni». Soddisfatto anche il vicesindaco Manuel Magliani, che ha sottolineato i «risultati ottenuti grazie alla formula dell’obbligo del fare, che prevede che Csp spenda ogni anno circa 500mila euro in lavori che i nostri uffici indicano, tra i due cimiteri comunali». Il presidente di Csp Lungarini ha invece fatto il punto della situazione anche sulla manutenzione ordinaria. «I cimiteri arriveranno riqualificati al ponte festivo di inizio novembre - ha assicurato - purtroppo non possiamo intervenire su alcune aree di degrado perché insistono su aree private: i concessionari di tombe e cappelle saranno progressivamente chiamati a provvedere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA