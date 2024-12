CIVITAVECCHIA – Palazzo del Pincio programma gli interventi su Borgata Aurelia e l’illuminazione arriva grazie al maxi accordo da 4mila pali con Enel X. Nei giorni scorsi un taglio del nastro simbolico per la riapertura della galleria su via Pierluigi Marchi, in zona industriale. L’obiettivo era quello di tornare ad utilizzare l’arteria stradale, dopo quasi quindici anni di stop causati da un dissesto idrogeologico nel 2009. Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello si tratta di una «opera strutturale e fondamentale perché permette al trasporto su gomma di risparmiare 2 chilometri all’andata e 2 al ritorno. Sembra una sciocchezza ma ricordo che il trasporto su gomma va a chilometro, quindi il risparmio è notevole e in più aiuta anche i cittadini di Borgata Aurelia, abbandonati da 25 anni, visto che ora i tir passeranno sempre meno e questo permetterà che il quartiere sia sempre meno invaso». Si tratta di una delle richieste fatte dai cittadini ma ora, con la firma dell’acquisizione da parte del Comune, arrivata quest’estate, il Pincio si rimbocca le maniche per ridare lustro al quartiere. «Abbiamo 250mila euro stanziati nel piano triennale che andranno su interventi vari. L’illuminazione sarà ultimata attraverso il protocollo fatto con Enel X». Si tratta di un protocollo fortemente voluto dagli assessori Perello e Francesco Serpa e dal vicesindaco Manuel Magliani. Un accordo che vedrà l’installazione di circa 4mila pali, un po’ come si sta facendo con Engie, che arriverà in giunta la prossima settimana e andrà a coinvolgere i quartieri di Borgata Aurelia, San Liborio, La Scaglia e «una serie di situazioni molto importanti su cui andiamo ad intervenire - spiega Perello -. Un esempio può essere quanto fatto grazie al protocollo con Engie su Pincio, Marina e Trincea Ferroviaria». Ma il protocollo con Enel X prevede anche diversi punti importanti come alcuni cassonetti intelligenti e la videosorveglianza ma i dettagli saranno forniti nelle prossime settimane. Si tratta di 4mila pali che andranno a risolvere problematiche che si trascinano da anni.

