SANTA MARINELLA - Ancora disagi nella giornata di oggi a Santa Marinella per i ripetuti black out elettrici sulla linea che da giorni stanno interessando il litorale, con notevoli disagi per famiglie, commercianti e lavoratori.

Questa mattina, come ha scritto Enel al Comune, alla 6:47 «si è verificato un doppio guasto in cavo interrato nel Comune di Santa Marinella. Al momento i clienti disalimentati risultano essere 1888. Come anticipato ieri, la power station presente nell’area - hanno assicurato dall’azienda - sta convergendo sul posto per essere collegata in un punto ottimale della rete quanto prima e provvedere alla rialimentazione di tutti i clienti. Si rappresenta infine che, contestualmente a detta riparazione, da ieri si stanno portando avanti altre riparazioni finalizzate ad una stabilizzazione generale della rete. La squadra degli operativi è stata ulteriormente rinforzata per fare fronte alla situazione».

E in effetti, come spiegato poi dal sindaco Pietro Tidei, «tra le 10:30 e le 11:15 sono stati progressivamente rialimentati tutti i 1.888 clienti spenti, con l'ausilio della Power Station, lasciando disalimentato 1 solo cliente sulla rete in media tensione - ha spiegato - alle 14,55 terminata la riparazione del primo punto guasto, è stato rialimentato anche l'ultimo cliente. Il secondo punto guasto è in corso di riparazione». Nel tardo pomereriggio c’era ancora una segnalazione aperta riguardante 15 clienti per un guasto non collegato all’evento della mattinata però.

