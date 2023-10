CIVITAVECCHIA – «Abbiamo due nuove notizie da dare. La prima è che è decaduta la concessione per un piano di insediamento produttivo in località Monna Felicita, alla zona industriale di Civitavecchia».

Così il Sindaco Ernesto Tedesco e il Vicesindaco (con delega all'Ambiente) Manuel Magliani che intervengono sull’argomento biodigestore comunicando due importanti novità alla città.

«Quindi – proseguono – torna nelle disponibilità pubbliche un sito importante, di grande valore essendo peraltro prospiciente all’area portuale, che potrà essere messo a disposizione per creare occasioni di sviluppo in un territorio che ne ha bisogno. D’altronde il Comune ha atteso per decenni le opere di urbanizzazione (rete idrica, rete fognante, rifacimento e completamento rete stradale, rete di illuminazione e rete gas metano) necessarie ad avviare il piano, per un impegno messo su carta dal concessionario ma completamente disatteso. Attraverso una determina dirigenziale del Dirigente Giglio Marrani, si è quindi preso atto della compromessa finalità pubblica e sociale della concessione ed è stato quindi firmato il provvedimento di decadenza ufficiale sulla porzione di terreno di proprietà comunale».

La seconda notizia, invece, «è che il terreno di cui si parla è esattamente quello sul quale sarebbe dovuto nascere il cosiddetto biodigestore, progetto presentato dalla società Ambyenta Lazio, per un totale di 120mila tonnellate di frazione organica ottenuta dai rifiuti. Progetto che quindi ci aspettiamo che possa tramontare definitivamente, grazie all’azione dell’Amministrazione comunale, e che potrà fare spazio invece ad una iniziativa che vada incontro alle giuste aspettative del territorio in termini di sostenibilità, sviluppo e vocazione del territorio. Duplice vittoria! Un ringraziamento doveroso al Dirigente e agli uffici per il lavoro svolto con grande professionalità e all’avvocato Michetti».

