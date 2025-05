Seconda variazione al bilancio di previsione triennale: complessivamente più di 24 milioni di euro spalmati sulle annualità dal 2025 al 2027. Nello specifico la manovra per quest’anno ammonta a 12 milioni 597mila euro, per il 2026 a 10 milioni 742mila euro e per il 2027 a 921mila euro. “L’aggiornamento” al documento economico-finanziario è passato con l’approvazione della maggioranza, contraria l’opposizione fatta eccezione per il consigliere Elpidio Micci di Forza Italia che ha scelto di tenere un basso profilo, astenendosi.

A illustrare all’aula voci e cifre della variazione è stata l’assessore al Bilancio Elena Angiani che, in premessa, ha tenuto a sottolineare che si tratta di un documento «che risponde a un adempimento di legge e al contempo ci consente di dare copertura ad alcuni investimenti». Risorse che derivano sia da entrate più cospicue che dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. In particolare: «738mila euro provenienti dall’’avanzo accantonato per spese correnti, 93mila di avanzo accantonato per spese in conto capitale, 21mila euro di avanzo vincolato conto capitale e l’intero avanzo destinato agli investimenti, per un totale di 1 milione 453mila euro».

Capitolo entrate: l’assessora ha evidenziato i «202mila euro recuperati dalla lotta all’evasione della tassa sul suolo pubblico riferita ad annualità precedenti, 132mila euro derivanti da affissioni pubblicitarie, 149mila euro legati ai concorsi degli asili nido, 155mila euro da interessi bancari attivi e di tesoreria e 2 milioni 710mila euro di mutui a tasso agevolato concessi dal credito sportivo per interventi di riqualificazione di impianti sportivi». Per quanto riguarda le spese, poiché «la variazione copre anche accantonamenti previsti per legge», Angiani ha precisato che le cifre fornite in aula sono per ora quelle che non vanno oltre metà maggio e si tratta di «537mila euro nel 2025, 589mila nel 2026 e 583mila nel 2027». Sul fronte degli investimenti ha elencato: la riqualificazione con manto in erba sintetica dei campi sportivi di Pianoscarano per 715mila euro e del Barco Murialdina per 770mila euro e l’efficientamento energetico della piscina comunale per 1 milione e 225mila euro. Interventi che saranno finanziati con mutuo agevolato tramite l’istituto per il credito sportivo. «Mutui che non prevedono interessi se restituiti in 10 anni» ha specificato l’assessora. Previsti inoltre 25mila euro per la copertura del bocciodromo di Grotte Santo Stefano. La manutenzione straordinaria e il recupero della fontana di piazza Fontana Grande finanziata con 120mila euro è tra gli investimenti afferenti al settore Lavori pubblici, nei quali rientrano anche 150mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria Ellera, 80mila per la canalizzazione delle acque bianche e 120mila per il rifacimento parziale di piazza San Francesco, fondi che ha riconosciuto Angiani «non sufficienti per l’intero intervento» atteso e sollecitato in varie occasioni dai residenti. La titolare delle Politiche economiche ha poi elencato alcune delle criticità, «finanziate con l’applicazione dell’avanzo destinato agli investimenti» che sono state affrontate: dai 30mila euro per lavori di manutenzione su piazza Campoboio ai 118mila euro stanziati per incarichi di progettazione relativi al centro polivalente di Grotte Santo Stefano, al ponte di Monterazzano e al canile sanitario comunale.

«Per quest’ultima struttura - ha sottolineato - si sta individuando un terreno di proprietà del Comune per la futura realizzazione». Restando nell’ambito dei Lavori pubblici, Angiani ha ricordato poi i 93mila euro provenienti dall’avanzo accantonato in conto capitale che serviranno per finanziare gli espropri necessari per la realizzazione del semianello. Ha quindi proseguito con altri investimenti previsti, tra i quali 447mila euro per il centro di ricerca applicata al Poggino e 60mila per la manutenzione straordinaria degli asili nido. Passando a Bagnaia: 20mila per i lavori di completamento nella sede dell’ex circoscrizione e 10mila per la riqualificazione della torre. Capitolo ambiente e verde pubblico: stanziati 170mila euro per la riqualificazione dei parchi e l’acquisto o la ristrutturazione dei giochi per bambini, 30mila euro per l’acquisto di un mezzo per i cantonieri e 70mila euro per bagni autopulenti. Tra le voci di spesa spiccano i 70mila euro necessari per prolungare il noleggio dei moduli abitativi della scuola Ellera e i 3000 per l’acquisto di computer che saranno dati in dotazione ai gruppi consiliari.