CIVITAVECCHIA – La direzione area Via - valutazione di impatto ambientale - della Regione Lazio ha messo in pubblicazione il progetto per la barriera soffolta nel comune di Civitavecchia, fondamentale per preservare la Marina ed il litorale.

Trenta giorni di tempo - in realtà una ventina essendo già trascorsa pi ù di una settimana – per ricevere eventuali osservazioni, e capire quale sarà la strada che prenderà il progetto. Perché come spiegato dal vicesindaco ed assessore all’Ambiente Manuel Magliani, ospite di “Controluce” - programma ideato e condotto da Giampiero Romiti sui canali social di Civonline.it – per il progetto «è in corso una procedura di verifica di assoggettabilità o meno alla Via. Noi, come Comune – ha spiegato – riteniamo che non vi sia bisogno, proprio perché non andremo a costruire una struttura ex novo, quanto piuttosto andiamo a ripristinare qualcosa di preesistente, ossia una barriera a -1,50 metri».

Fermo restando il parere positivo a procedere spediti da parte di tutti gli altri soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi, il Comune auspica l’arrivo di un parere di non assoggettabilità a Via.

D’altronde, già nei mesi scorsi, la stessa Regione aveva espresso un parere Vinca (Valutazione di incidenza) positivo e compatibile quindi con il sito Sic di interesse comunitario che è limitrofo; questo «lascia presagire – aveva commentato l’assessore Magliani - che non ci sarà bisogno di effettuare una Via». Questo significherebbe, quindi, riuscire a rispettare i tempi previsti dal vicesindaco, riuscendo ad andare a gare tra settembre ed ottobre per poi far partire il cantiere entro la fine dell’anno.

Rispettando questa tempistica, si potranno avere dei «riscontri importanti e tangibili già per l’estate 2024 - ha aggiunto Magliani - i fondi, 1,3 milioni di euro, sono quelli nella disponibilità del Comune con devoluzione di mutuo. Il progetto è pronto ed è stato realizzato dall’Autorità di sistema portuale nell’ambito dell’ultimo accordo siglato tra l’ente e il Pincio».

Nel milione e trecentomila euro è compreso anche il ripascimento della spiaggia, che verrà ampliata di oltre 15-20 metri verso il mare.

Ovviamente l’opera, lo ha più volte ribadito il vicesindaco, per restare e continuare ad avere negli anni i suoi effetti di protezione, «dovrà essere sottoposta ad una manutenzione ordinaria periodica, anche da parte delle amministrazioni che verranno - ha conlcuso - altrimenti sappiamo bene quelli che possono essere i danni delle mareggiate».

