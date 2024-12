CIVITAVECCHIA – Via alla realizzazione della Barriera soffolta e al progetto da 1,3 milioni di euro (iva compresa) per dare nuova vita alla Marina. Sono stati infatti ufficialmente aggiudicati i “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento spiagge” mandati a bando dalla giunta Tedesco, con il vicesindaco Manuel Magliani che sul progetto ha passato il testimone all’assessore all’ambiente della nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Piendibene, Stefano Giannini.

Si tratta di un intervento atteso da anni per fornire un nuovo assetto a tutta l’area e fornire maggiore sicurezza in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi. Gli interventi principali sono due. Da un lato la spiaggia potrà essere ampliata di oltre 15-20 metri verso il mare, dall’altro la barriera soffolta già esistente sarà riportata a 1,5 metri sotto il pelo dell’acqua, con la possibilità di arrivare fino a 0,50 in un secondo momento.

L’assessore Giannini, con delega al demanio, ha già concordato il cronoprogramma con gli uffici: «Abbiamo condiviso le nostre esigenze - ha spiegato -, con i lavori che dovranno partire al massimo entro gennaio del 2025 e terminare necessariamente per maggio, prima della stagione balneare. Il progetto è strettamente connesso all’idea che abbiamo per il rilancio del litorale».

Una nuova Marina, infatti, e il Pua su cui si sta lavorando permetterebbero di andare a creare nuove aree in cui delocalizzare la movida ponendo finalmente fine alle diatribe in atto tra anni tra commercianti e residenti e, soprattutto, grazie ai lavori Civitavecchia avrà una vera spiaggia.

