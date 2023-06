LADISPOLI - Dovrebbe arrivare entro la prossima setitmana l'ok definitivo della Regione Lazio per i finanziamenti destinati ai comuni del territorio per i servizi che le amministrazioni comunali offriranno sulle spiagge del territorio come torrette di salvamento, passerelle per diversamente abili, sedie jobs e ovviamente bagnini. Dopodiché palazzo Falcone potrà procedere all'indizione della gara pubblica per l'assunzione dei baywatch. Saranno in tutto sei le postazioni che l'amministrazione attiverà su tutto il litorale romano da Marina di San Nicola a Torre Flavia. Dove ovviamente insistono gli stabilimenti balneari saranno i titolari di concessioni demaniali a far fronte al servizio di salvataggio.

«Auspichiamo di partire già dal ponte di San Pietro e Paolo», ha spiegato il delegato al demanio marittimo Pierpaolo Perretta. Una cosa sembra però certa: i servizi saranno attivi per i mesi di luglio e agosto. Il tutto bagnini permettendo. Una delle incognite sono proprio le persone da impiegare. Non se ne trovano a sufficienza. Lo scorso anno, nel Lazio, ad esempio, per cercare di sopperire al problema erano stati organizzati diversi corsi per il rilascio dei brevetti come aveva spiegato Marzia Marzoli del Sib regionale.

Per quanto riguarda il presente la situazione potrebbe essere un po' più complessa a causa delle modifiche apportate dal ministero alle modalità dei corsi e che sta portando al rilascio di pochi brevetti, almeno per il momento.

