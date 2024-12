CIVITAVECCHIA - Il commissario straordinario dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia Massimiliano Fasoli ha firmato, oggi, la delibera che dà il via alla pubblicazione del bando per l’housing sociale per una parte degli appartamenti dell’immobile del Pz4.

La notizia arriva dall’Ater di Civitavecchia che «moltiplica – spiegano – il suo impegno verso le fasce sociali più vulnerabili, lanciando un piano ambizioso per rendere il mercato immobiliare più accessibile anche a tutta quella fetta di popolazione che abitualmente rimane esclusa dalle agevolazioni, la fascia per così dire “media”».

In collaborazione con la Regione Lazio, infatti, l’Ater offrirà affitti calmierati a giovani coppie, forze dell’ordine e famiglie con redditi medi compresi tra 25.000 e 49.000 euro. Le nuove abitazioni, disponibili a canoni inferiori del 20% rispetto ai valori concordati, consentiranno a molte famiglie di accedere ad alloggi recentemente realizzati all’interno della sagoma del Pz4.

«Si tratta – ha spiegato Fasoli – di una strategia che stiamo mettendo in campo per andare a rispondere ad una esigenza del mercato immobiliare che in questo territorio è ancora più marcata. Tra crocierismo e Giubileo in arrivo, infatti, si moltiplicano le soluzioni alberghiere come ad esempio affitti brevi, B&B e affittacamere e ben venga – sottolinea - ma questo va a creare uno squilibrio. Dobbiamo affrontare questa emergenza che si sta creando e io, come Ater, ritengo che dal punto di vista della politica abitativa l'unica risposta sia garantire a tutte le fasce sociali di entrare nel mondo dell'affitto. Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore a Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare della Pisana Pasquale Ciacciarelli che hanno fortemente voluto e supportato questa iniziativa».

E il bando, in pubblicazione dalla prossima settimana sul sito dell’Ater, mira proprio a tutelare questa fetta di popolazione, garantendo al tempo stesso una entrata importante all’azienda che ha come obiettivo primario quello di reggersi sulle proprie gambe. A settembre, inoltre, partirà anche una verifica dei redditi di chi abita negli alloggi ERP andando poi a riequilibrare gli affitti per evitare discrepanze, nel massimo della trasparenza. L’obiettivo finale è di avere un bilancio sano in modo da poter utilizzare i fondi esclusivamente per il patrimonio immobiliare.

