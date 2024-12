LADISPOLI - Arriva la graduatoria per l’asilo nido comunale. Sono divise in tre sezioni: Lattanti (da 3 a 12 mesi), Semi Divezzi (da 13 a 24 mesi), Divezzi (da 25 a 36 mesi).

«Si ricorda che il criterio di selezione è basato sui requisiti stabiliti dal nuovo regolamento di gestione dell'asilo nido comunale - precisano dal Comune - Per le nuove iscrizioni le graduatorie contengono i punteggi attribuiti ai nuovi iscritti. Gli atti relativi alla formazione delle graduatorie sono depositati presso l’ufficio competente della Pubblica Istruzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA