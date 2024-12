FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino si impegna nella promozione della raccolta di ingombranti e Raee e nella sensibilizzazione ambientale, introducendo le “stazioni eco-itineranti” per il mese di gennaio.

«Queste postazioni mobili – sottolinea l’assessore Stefano Costa -, conosciute anche come ‘scarrabili’, consentiranno ai cittadini di smaltire in modo corretto e responsabile i propri rifiuti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente. Abbiamo predisposto un piano annuale, programmato mese per mese e località per località».

La postazione sarà a disposizione dai cittadini dalle ore 10.00 alle 16.00, con la presenza costante di un addetto dell’ente gestore. Le stazioni eco-itineranti saranno disponibili in varie località del territorio comunale secondo il seguente programma: Sabato 13 Gennaio: Focene, Viale di Focene

martedì 16 Gennaio: Torrimpietra, Via Aurelia (Parcheggio centro commerciale)

giovedì 18 Gennaio: Aranova, Parcheggio Via Siliqua angolo Via Austis

sabato 20 Gennaio: Passoscuro/Palidoro, Via San Carlo a Palidoro (Parcheggio)

martedì 23 Gennaio: Isola Sacra, Parco Via Scagliosi

giovedì 25 Gennaio: Passoscuro/Palidoro, Via San Carlo a Palidoro (Parcheggio)

sabato 27 Gennaio: Maccarese, Via Giovanna Reggiani

martedì 30 Gennaio: Parco Leonardo, Parcheggio Via Copenaghen

Queste postazioni temporanee rappresentano un’importante iniziativa per facilitare la pratica della raccolta differenziata tra i cittadini. Offrendo una soluzione comoda e accessibile per lo smaltimento di materiali riciclabili e rifiuti speciali, le stazioni eco-itineranti sottolineano l’impegno del Comune di Fiumicino nel promuovere pratiche sostenibili e responsabili.

Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, utilizzando queste postazioni per una corretta gestione dei rifiuti ingombranti. L’adozione di comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti è un passo fondamentale verso la creazione di una comunità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Le Postazioni ecologiche itineranti, consistono nel posizionamento di contenitori scarrabili in varie zone del Comune di Fiumicino, che permettono ai cittadini di smaltire gratuitamente alcune tipologie di rifiuti.

Presso la postazione ecologica è possibile conferire: rifiuti ingombranti (divani, porte, Tavoli, ecc…), sfalci e potature, RAEE (Tutti i rifiuti elettronici come: tv, computer, carica batterie, elettrodomestici, ecc…), lampadine (basso consumo e neon, inerti, oli Vegetali Esausti, batterie auto.