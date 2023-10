CERVETERI - Dal 18 ottobre arriveranno sul territorio le isole ecologiche itineranti dove poter conferire abiti usati, piccoli raee, toner, pile e farmaci, plastica rigida, cassette in plastica e legno. Il secondo giovedì del mese le isole mobili si troveranno dalle 8 alle 12 a I Terzi in piazza S. Eugenio e dalle 13 alle 17 nel piazzale di Borgo San Martino. Il terzo giovedì del mese saranno presenti dalle 10 alle 16 al Sasso in via del Fico; mentre il primo e quarto giovedì del mese dalle 10 alle 16 a largo Vivaldi, a Valcanneto. Tappa in piazza della Mola (parcheggio semaforo) a Ceri dalle 10 alle 16, il secondo mercoledì del mese. Il primo e secondo mercoledì del mese sarà presente a Cerenova e Campo di Mare, al cavalcavia lato Campo di Mare dalle 10 alle 16. Per finire, il secondo e quarto martedì del mese le isole ecologiche itineranti saranno presenti dalle 10 alle 16 in piazza Pagliuca a Due Casette.`

