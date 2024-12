CIVITAVECCHIA – Nuovo tentativo questa mattina alle 9,30 - con la seduta già programmata in seconda convocazione per domani alla stessa ora - per cercare di far approvare in consiglio comunale i regolamenti di normazione della Polizia locale e, soprattutto, quello dell’armamento del corpo.

Una delibera che è già slittata diverse volte e che, anche il mese scorso, ha creato non poche tensioni in maggioranza, con il consigliere Alessandro D’Amico, che da sempre segue l’iter legato al progetto sicurezza, deciso ad andare avanti, nonostante i problemi interni e le assenze ripetute. Quella di oggi potrebbe essere quindi l’ennesima prova del nove per la maggioranza del sindaco Tedesco, chiamata a decidere sulla delicata questione. All’ordine del giorno anche il regolamento per la costituzione e gestione dei gemellaggi e dei patti di amicizia, modifiche ed integrazioni al regolamento del cosiddetto canone unico. E poi l’approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’Imu per l’esercizio 2024, la ratifica della VII variazione di bilancio e l’istituzione delle celebrazioni annuali della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

