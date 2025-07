CIVITAVECCHIA – Il Consiglio comunale ha approvato ieri l’assestamento generale di bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri per il triennio 2025–2027. Il provvedimento approvato comprende anche l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e l’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti per il periodo 2025–2027.

Con la sua relazione, l’assessore al Bilancio Florinda Tuoro ha confermato la solidità dei conti pubblici e l’efficienza nella gestione finanziaria dell’Ente «che non solo è in equilibrio – ha sottolineato - ma ha le capacità e gli strumenti per prevenire eventuali crisi future».

Numeri alla mano, al 30 giugno 2025 il saldo di cassa è positivo per 19.805.616,43 euro. Di questo importo, 11 milioni sono vincolati alla realizzazione della nuova arteria viaria, opere infrastrutturale prevista nell'accordo procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La parte restante, circa 8,8 milioni, «è frutto – ha aggiunto – del buon andamento della riscossione delle entrate correnti, che testimonia l’efficacia dell’azione amministrativa. Tutti gli equilibri di bilancio, sia in parte corrente che in conto capitale, risultano mantenuti. Nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria, nessun prelievo dal fondo di riserva, e nessun debito fuori bilancio non coperto. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è ritenuto congruo e i fondi accantonati sono capienti, inclusi quelli per rischi e contenzioso».

Anche il disavanzo da riaccertamento straordinario è in regolare fase di ripiano, mentre l’avanzo di amministrazione applicato – pari a 5.633.010,83 euro – è ben al di sotto del limite massimo previsto dalla normativa vigente.

«L’assestamento e la verifica degli equilibri hanno confermato una gestione solida, prudente e trasparente del bilancio comunale – ha aggiunto l’assessore Tuoro – un risultato che conferma, anche per il 2025, la capacità dell’amministrazione comunale di garantire trasparenza, stabilità finanziaria e visione strategica per il futuro della città. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i membri della Commissione Bilancio, per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati nell’esaminare in modo approfondito la proposta di deliberazione relativa all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Un particolare apprezzamento – ha aggiunto – va anche ai componenti di minoranza, che, pur nel rispetto delle proprie posizioni politiche, hanno contribuito al confronto con spirito costruttivo e senso di responsabilità istituzionale, dimostrando attenzione alla sostenibilità finanziaria dell’Ente e al buon andamento dell’attività amministrativa».